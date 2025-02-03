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Сегодня, 21:30

Лучшая RPG года? Появились первые оценки Kingdom Come: Deliverance 2

Евгения Воскресенская
Фото Warhorse
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Долгожданное продолжение Kingdom Come: Deliverance получило первые отзывы прессы — игре уже прочат «титул» лучшей RPG этого года. Средняя оценка на Metacritic пока что составляет 87 баллов, а на OpenCritic — на 2 балла больше.

Журналисты остались довольны разнообразным открытым миром, побочными миссиями в духе «Ведьмака 3», яркими персонажами, увлекательным сюжетом, продуманной боевой системой и красивым визуалом. Большинство обзорщиков единодушны во мнении, что продолжение превосходит оригинал практически во всем.

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Также рецензенты упоминают следующие минусы: игнорирование достижений игрока в первой части, медленный темп игры, баги и визуальные шероховатости.

Kingdom Come: Deliverance 2 выходит 4 февраля на PC, PlayStation 5, а также Xbox Series X и S.

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