EA Sports FC 26 и F1 25 номинированы на звание лучшей спортивной игры TGA 2025

В номинации спортивных и гоночных игр представлены симуляторы и аркадные проекты.

Номинанты:

EA Sports FC 26 — футбольный симулятор с двумя стилями игры и новой системой прокачки «Архетипы».

F1 25 — официальный симулятор Формулы-1 с обновленной физикой и сюжетным режимом.

Mario Kart World — картинги с открытым миром и гонками до 24 игроков.

REMATCH — футбольный матч 5 на 5, где каждый управляет одним игроком от третьего лица.