EA Sports FC 26 и F1 25 номинированы на звание лучшей спортивной игры TGA 2025
В номинации спортивных и гоночных игр представлены симуляторы и аркадные проекты.
Номинанты:
-
EA Sports FC 26 — футбольный симулятор с двумя стилями игры и новой системой прокачки «Архетипы».
-
F1 25 — официальный симулятор Формулы-1 с обновленной физикой и сюжетным режимом.
-
Mario Kart World — картинги с открытым миром и гонками до 24 игроков.
-
REMATCH — футбольный матч 5 на 5, где каждый управляет одним игроком от третьего лица.
-
Sonic Racing: CrossWorlds — аркадные гонки с порталами на альтернативные трассы посреди заезда.