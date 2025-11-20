DOOM: The Dark Ages и Battlefield 6 номинированы в категории «Лучший экшен» на The Game Awards 2025
Номинация за лучший экшен года включает динамичные игры с интенсивным геймплеем.
Номинанты:
-
Battlefield 6 — тактический шутер с масштабными сражениями и глубокой разрушаемостью окружения
-
DOOM: The Dark Ages — новая часть культового шутера от id Software
-
Hades II — мифологический рогалик с бесконечными вариациями прохождений и глубоким сюжетом
-
Ninja Gaiden 4 — возвращение легендарной серии
-
Shinobi: Art of Vengeance — новый проект о японских ниндзя