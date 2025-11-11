Лучший градостроительный симулятор Anno 117: Pax Romana — получил первые отзывы

Игровые журналисты поделились своими оценками о предстоящей игре — на агрегаторах OpenCritic — 84 балла, а на Metacritic — 85.

Критики отметили, что проект от Ubisoft отлично проработан и способен затянуть на долгие часы игры — предполагает успешное сочетание стратегии и градостроительства. Anno 117 взяла в себя лучшее от предшественников и вывела это на новый уровень, в сочетании с качественной графикой и насыщенным сценарием. Некоторые пророчат проекту звание игры 2025 года.

Anno 117: Pax Romana — градостроительный симулятор от студии Ubisoft, что выйдет в ночь с 12 на 13 ноября для PC, PS5 и Xbox Series и расскажет о Римской империи. Трейлер «Анно 117 Пакс Роман» представлен ниже.