Mafia? Borderlands? Bioshock? Издательство 2К готовит сюрпризы

Kotaku сообщает, что издательство 2К планирует крупные инвестиции во франшизы, развивать которые будут годами, а получившиеся игры станут «масштабными» и «прорывными».

О каких именно франшизах идет речь и сколько собираются выпустить игр пока неизвестно, но предположить нетрудно — речь идет о сериях Bioshock, Mafia, Civilization и Borderlands, права на которые как раз находятся у 2K.

Кроме того, не исключено и появление оригинальных проектов — считается, что как раз над таким работает студия 31st Union. Так или иначе появиться все эти игры должны до конца 2025 года.