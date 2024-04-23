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Сегодня, 14:55

Mafia? Borderlands? Bioshock? Издательство 2К готовит сюрпризы

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото 2K
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Kotaku сообщает, что издательство 2К планирует крупные инвестиции во франшизы, развивать которые будут годами, а получившиеся игры станут «масштабными» и «прорывными».

О каких именно франшизах идет речь и сколько собираются выпустить игр пока неизвестно, но предположить нетрудно — речь идет о сериях Bioshock, Mafia, Civilization и Borderlands, права на которые как раз находятся у 2K.

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Кроме того, не исключено и появление оригинальных проектов — считается, что как раз над таким работает студия 31st Union. Так или иначе появиться все эти игры должны до конца 2025 года.

Источник: DTF
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