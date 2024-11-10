Комбо дня (Puzzle Durov) в Major на 10 ноября уже собрано

Раскрыты все карты из ежедневного комбо в Major на 10 ноября.

Комбо в Major на 10 ноября.

Комбинация на 10 ноября: 9-4-1-10

Что такое комбо дня в Major

В кликере Major нужно копить звезды и тем самым повышать свой рейтинг среди других игроков. Можно активно приглашать друзей, а можно собирать ежедневное комбо, которое состоит из 4 карт. Каждые 24 часа состав карт меняется — у вас есть всего одна попытка, поэтому лучше поискать готовые комбинации в интернете.

Как собрать комбо дня в Major

Игра встроена в Telegram — просто забейте название кликера в поиск и нажмите Open Major. Нужная активность находится в разделе Games, а называется она Puzzle Durov. Вам откроются 16 карт с изображением Павла Дурова и 4 свободные ячейки.

Выбранные вами карты окажутся в ячейках. Нажимайте на изображения по очереди: если поменять хотя бы 2 карты местами, комбо не засчитается.