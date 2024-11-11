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Появилось комбо дня (Puzzle Durov) в Major на 11 ноября

Евгения Воскресенская
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Определена последовательность карт из ежедневного комбо в Major на 11 ноября.

Комбо в Major на 11 ноября.


Комбинация на 11 ноября: 1-10-11-13

Зачем нужно комбо дня в Major

В Major нужно принимать участие в активностях, выполнять задания и привлекать друзей — все это позволяет получать вознаграждения и повышать рейтинг среди других игроков.

Комбо — одна из активностей, которая поможет вам быстрее покачать аккаунт. Она представляет собой набор цветных карт с изображением Павла Дурова. В отличие от многих других кликеров, здесь последовательность карт важна.

Как собрать комбо дня в Major

Угадать комбинацию самостоятельно сложно, так что лучше дождаться, когда ответ появится в открытых источниках. Тем более авторы дают всего 1 попытку — неверно выбранная карта закроет доступ к комбо до следующего обновления.

Нужная вам активность называется Puzzle Durov — она находится в разделе Games. Из 16 представленных карт выберите 4 нужные и нажмите Check.

Обложка. Вышло прохождение мини-игры с алмазом (Puzzle game) в Hamster Kombat на 10-11 ноября

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