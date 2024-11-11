Появилось комбо дня (Puzzle Durov) в Major на 11 ноября

Определена последовательность карт из ежедневного комбо в Major на 11 ноября.

Комбо в Major на 11 ноября.



Комбинация на 11 ноября: 1-10-11-13

Зачем нужно комбо дня в Major

В Major нужно принимать участие в активностях, выполнять задания и привлекать друзей — все это позволяет получать вознаграждения и повышать рейтинг среди других игроков.

Комбо — одна из активностей, которая поможет вам быстрее покачать аккаунт. Она представляет собой набор цветных карт с изображением Павла Дурова. В отличие от многих других кликеров, здесь последовательность карт важна.

Как собрать комбо дня в Major

Угадать комбинацию самостоятельно сложно, так что лучше дождаться, когда ответ появится в открытых источниках. Тем более авторы дают всего 1 попытку — неверно выбранная карта закроет доступ к комбо до следующего обновления.

Нужная вам активность называется Puzzle Durov — она находится в разделе Games. Из 16 представленных карт выберите 4 нужные и нажмите Check.