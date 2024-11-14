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Сегодня, 12:38

Открылось комбо дня (Puzzle Durov) в Major на 14 ноября

Евгения Воскресенская
Telegram Дзен

Выяснилась последовательность карт из ежедневного комбо в Major на 14 ноября.

Комбо в Major на 14 ноября.

Порядок карт на сегодня: 14-11-12-5

Что такое комбо дня в Major

Кликер Major посвящен основателю Telegram Павлу Дурову, поэтому ничего удивительного в том, что в комбо используются карточки с его стилизованными портретами. Карт всего 16, но из них нужно выбрать 4.

Возможных сочетаний слишком много, поэтому лучше не подбирать наугад, а дождаться, когда состав комбо появится в открытом доступе. За него дают неплохую награду — 5000 звезд.

Как собрать комбо дня в Major

Разработчики поместили комбо в раздел «Игры» / Games. На иконке нужной вам активности изображен Дуров, а называется она Puzzle Durov.

Если запустить комбо, откроются все доступные в игре карты и сверху появятся свободные ячейки — их нужно заполнить актуальными картами. Авторы предупреждают, что у вас всего одна попытка.

Обложка. Обнародован автор ежедневной цитаты из Hrum на 13-14 ноября

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