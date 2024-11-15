Комбо в Major на 15 ноября рассекретили

В Major вышел новый набор карт на 15 ноября.

Комбо в Major на 15 ноября.

Порядок карт такой: 5-9-3-15

Что такое комбо дня в Major

«Комбо» означает «комбинация» — сочетание предметов, в данном случае карт с портретами Павла Дурова. В Major каждый день загадываются 4 новые карты, все они располагаются в строгой последовательности. Если перепутать порядок, то комбо собрать не получится — разработчики дают всего 1 попытку.

Как собрать комбо дня в Major

Чтобы открылся доступ к картам, нужно сделать буквально 2 клика: нажать на Games и затем на Puzzle Durov. Также кликайте на нужные карты — они начнут заполнять свободные ячейки сверху. После останется только выбрать Check и забрать 5000 звезд, которые являются внутриигровой валютой.