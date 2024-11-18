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Сегодня, 12:15

Обнаружены карты из комбо (Puzzle Durov) в Major на 18 ноября

Евгения Воскресенская
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Появилась свежая комбинация карт в Major на 18 ноября.

Комбо в Major на 18 ноября.

Правильная последовательность: 14-16-6-4

Что такое комбо дня в Major

Требуется выбрать 4 портрета Дурова в порядке, загаданном авторами игры. Последовательность и состав карт постоянно меняются — это помогает игрокам зарабатывать звездочки каждый день. Листинг запланирован на 28 ноября, так что время прокачать аккаунт еще есть.

Как составить комбо дня в Major

Если хотя бы 1 карта будет выбрана неверно, вам придется дождаться обновления комбинации, которое происходит ночью. В приложении вам нужен раздел Games, в котором вы увидите активность Puzzle Durov. Дальше остается тапнуть на актуальные карты и проверить получившуюся комбинацию.

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