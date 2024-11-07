Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 12:06

Обновилось комбо дня (Puzzle Durov) в Major на 7 ноября

Евгения Воскресенская
Telegram Дзен

Выпустили новое комбо дня в Major на 7 ноября.

Комбо в Major на 7 ноября.

Карты из комбо 7 ноября: 3-6-9-1

Что такое комбо дня в Major

Комбо — один из способов заработать внутриигровую валюту в приложении. Состав карт меняется каждый день, но их количество остается неизменным. За правильный ответ предусмотрена награда — 5000 звездочек.

Как собрать комбо дня в Major

Кликер запускается через Telegram. Вам нужно найти раздел Games, затем открыть Puzzle Durov. В комбинации предусмотрен строгий порядок карт — вбивать их в любой последовательности не получится. Точнее, получится, но вы рискуете лишиться награды, так как за неправильный ответ доступ к комбо закроется на несколько часов.

Обложка. Появилась разгадка головоломки из Hamster Kombat на 6-7 ноября

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
В Сергиевом Посаде подросток зарубил топором мать
Байден связал поражение Харрис на выборах с чрезвычайными обстоятельствами
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
Боец Иван Емельяненко предстанет перед судом в связи с избиением человека
WSJ сообщила об обсуждении командой Трампа плана по завершению конфликта на Украине
Сегодня
Вчера
Неделя