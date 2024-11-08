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Сегодня, 13:00

Появилось решение для ежедневного комбо в Major на 8 ноября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Разгадано комбо дня в Major на 8 ноября.

Комбо в Major на 8 ноября.

Правильная последовательность: 4:8:15:16

Что такое комбо дня в Major

Каждые сутки глубоко ночью в Major обновляется мини-игра с портретами Павла Дурова. Если выбрать их в правильном порядке, то можно получить награду в «звездах» — внутренней валюте приложения.

Как ввести комбо дня в Major

Зайдите в игру, перейдите в раздел Games и выберите Puzzle Durov. Кликните на портреты в верной последовательности и получите награду. Постарайтесь не ошибиться — если ввести комбо неправильно, то попробовать снова можно будет только через несколько часов.

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