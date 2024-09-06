Мэддисон считает, что в симуляторах FIFA и NHL женщины не должны играть против мужчин

Илья Maddyson в очередной раз раскритиковал виртуальных хоккеисток и футболисток в играх вроде NHL, EA FC и Football Manager, где возможны матчи со смешанными составами. По словам стримера, он очень уважает женщин, но при этом считает, что симуляторы спорта должны оставаться реалистичными, а в реальности игроки-женщины едва ли могут сравниться с игроками-мужчинами.

Особенно это бросается в глаза в случае с хоккеем: «Но если в футболе они [женщины] получат разве что несколько десятков голов, то в хоккее получат возможность умереть» — заметил Илья, добавив, что посмотрел бы на силовой прием Овечкина против хоккеистки с таким же игровым рейтингом, как у него.