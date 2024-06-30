Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 17:50

Мэддисон ушел из стриминга навсегда? Он собрался наслаждаться жизнью «пока не надоест»

Владислав Шалганов
Корреспондент
Илья Мэддисон.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Русскоязычный игровой топ-стример Илья Мэддисон заявил, что на неопределенное время отказывается от стримов.

Илья Мэддисон.
Фото Соцсети

Стример вышел на связь с подписчиками и заявил, что хочет «наслаждаться жизнью, пока не надоест»:

«По поводу возвращения к стримам. В обозримом будущем их не будет. Сколько лет я сидел за компом этим вонючим? Проснулся, выпил пива, сел за комп... Даже Папич из дома вылез, полетел куда-то. Короче, я буду наслаждаться жизнью, пока мне не надоест. Как надоест, сяду за комп снова. Пока не хочется. Надеюсь, что не захочу никогда», — рассказал Мэддисон.

Последний раз Илья выходил в эфир три месяца назад.

2
0
Читайте также
«Зенит» предложил «Торино» 25 миллионов евро за серба Илича
Орловский готов выступить в России после ухода из UFC
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

В Hamster Kombat раскрыли новые комбо-карты на 30 июня — 1 июля