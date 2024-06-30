Мэддисон ушел из стриминга навсегда? Он собрался наслаждаться жизнью «пока не надоест»

Сегодня, 17:50
Русскоязычный игровой топ-стример Илья Мэддисон заявил, что на неопределенное время отказывается от стримов.
Стример вышел на связь с подписчиками и заявил, что хочет «наслаждаться жизнью, пока не надоест»:
«По поводу возвращения к стримам. В обозримом будущем их не будет. Сколько лет я сидел за компом этим вонючим? Проснулся, выпил пива, сел за комп... Даже Папич из дома вылез, полетел куда-то. Короче, я буду наслаждаться жизнью, пока мне не надоест. Как надоест, сяду за комп снова. Пока не хочется. Надеюсь, что не захочу никогда», — рассказал Мэддисон.
Последний раз Илья выходил в эфир три месяца назад.