Мэддисон ушел из стриминга навсегда? Он собрался наслаждаться жизнью «пока не надоест»

Русскоязычный игровой топ-стример Илья Мэддисон заявил, что на неопределенное время отказывается от стримов.

Илья Мэддисон. Фото Соцсети

Стример вышел на связь с подписчиками и заявил, что хочет «наслаждаться жизнью, пока не надоест»:

«По поводу возвращения к стримам. В обозримом будущем их не будет. Сколько лет я сидел за компом этим вонючим? Проснулся, выпил пива, сел за комп... Даже Папич из дома вылез, полетел куда-то. Короче, я буду наслаждаться жизнью, пока мне не надоест. Как надоест, сяду за комп снова. Пока не хочется. Надеюсь, что не захочу никогда», — рассказал Мэддисон.

Последний раз Илья выходил в эфир три месяца назад.