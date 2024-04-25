Мем вышел из-под контроля — «Альтушка для скуфа» вошла в топ продаж Steam

Российская визуальная новелла по мемам об «альтушке с Госуслуг» и «скуфе» вышла в Steam — и быстро обрела успех.

В настоящий момент у вышедшей 21 апреля «Альтушки для скуфа» 2 461 обзор при 83% положительных отзывов. Между тем стоит игра дешево — всего 169 рублей.

Более того, сейчас игра возглавляет российский топ продаж в Steam, обходя Rust и Baldur's Gate 3. Интересно, что это не единственная игра на эту тему — готовится к выходу еще одна новелла с похожим названием «Альтушка с Госуслуг».