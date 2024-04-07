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7 апреля, 23:15

Местом действия Battlefield 7 станет Африка, «ЧВК» будет воевать с НАТО

Battlefield 2042.
Фото EA
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По информации известного в игровом сообществе журналиста Тома Хендерсона, местом действия новой части серии Battlefield, которая, возможно, будет называться как Battlefield 7, станет Африка.

Но это не самая главная новость: по словам этого же журналиста, сторонами конфликта в новой игре станут НАТО и «неизвестная частная военная компания».

Если инсайды окажутся в итоге правдой, то в таком случае военные действия в игре будут происходить в современном мире, либо в недалеком будущем.

Последняя игра в серии Battlefield 2042 вышла 19 ноября 2021 года и рассказала о противостоянии России и США за человеческие ресурсы.

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