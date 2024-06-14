Minecraft преобразился в новом обновлении — в игру добавили новых врагов, оружие и блоки

Mojang выпустила крупный патч 1.21 для Minecraft под названием Tricky Trials.

В игре появился спавнер испытаний, который выдает игроку опыт после убийства монстров, автоматизированный крафтер, работающий на камне, и медную лампу. Также в игре появилось хранилище — блок, внутри которого можно найти большое количество разнообразного лута. Найти его можно будет в камерах испытаний.

Кроме того, в игре появились монстры Бриз и броненосец.

Minecraft. Фото Mojang

Также в игре появилась булава. Урон этого оружия увеличивается в зависимости от разгона персонажа или дистанции прыжка с высоты на атакуемую цель.