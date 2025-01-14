Мрачная ролевая игра от авторов «Ведьмака 3» получила первый трейлер

Бывшие сотрудники CD Projekt RED, основавшие собственную студию Rebel Wolves, показали трейлер дебютной игры The Blood of Dawnwalker — масштабной экшен-RPG в сеттинге альтернативной средневековой Европы с вампирами.

Игроков ждет мрачный, полный опасностей мир: частые войны, болезни и захватившие власть кровососы сеют смерть и разруху. Играть предстоит за полувампира Коэна, которому необходимо спасти свою семью за 30 дней, причем время будет идти вперед только в рамках ключевых событий.

Герой столкнется с суровым выбором: принять свою темную сторону или сохранить человечность. Впрочем, придерживаться жесткой диеты все равно не получится: специальная механика сделает голод настолько невыносимым, что герой может потерять контроль и убить важного персонажа.

Авторы обещают, что все принятые решения окажут влияние на развитие сюжета — это сделает каждое новое прохождение особенным. Пока игра не успела обзавестись конкретной датой релиза. Известно только, что она выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Фото CD Projekt Red

Фото CD Projekt Red

Фото CD Projekt Red

Фото CD Projekt Red

Фото CD Projekt Red