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Сегодня, 13:50

Мрачная ролевая игра от авторов «Ведьмака 3» получила первый трейлер

Евгения Воскресенская
Фото CD Projekt Red
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Бывшие сотрудники CD Projekt RED, основавшие собственную студию Rebel Wolves, показали трейлер дебютной игры The Blood of Dawnwalker — масштабной экшен-RPG в сеттинге альтернативной средневековой Европы с вампирами.

Игроков ждет мрачный, полный опасностей мир: частые войны, болезни и захватившие власть кровососы сеют смерть и разруху. Играть предстоит за полувампира Коэна, которому необходимо спасти свою семью за 30 дней, причем время будет идти вперед только в рамках ключевых событий.

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Герой столкнется с суровым выбором: принять свою темную сторону или сохранить человечность. Впрочем, придерживаться жесткой диеты все равно не получится: специальная механика сделает голод настолько невыносимым, что герой может потерять контроль и убить важного персонажа.

Авторы обещают, что все принятые решения окажут влияние на развитие сюжета — это сделает каждое новое прохождение особенным. Пока игра не успела обзавестись конкретной датой релиза. Известно только, что она выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Фото CD Projekt Red
Фото CD Projekt Red
Фото CD Projekt Red
Фото CD Projekt Red
Фото CD Projekt Red
Фото CD Projekt Red
Источник: TG-канал Двач
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