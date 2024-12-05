Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 18:35

Мы не могли больше переносить — авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 оправдались перед фанатами

Евгения Воскресенская
Фото GSC
Telegram Дзен

Ни для кого не секрет, что на релизе техническое состояние S.T.A.L.K.E.R. 2 оставляло желать лучшего. И даже сейчас, после нескольких патчей, игра все еще недостаточно отполирована. Тем не менее разработчики объяснили, почему выход S.T.A.L.K.E.R. 2 все-таки решили больше не переносить.

Глава GSC сказал, что причина проста: «еще один марафон» мог окончательно сломить разработчиков. По его словам, под конец у авторов совсем не осталось сил.

«Вы находитесь в очень интенсивном рабочем процессе в течение многих месяцев до релиза, и вы работаете сверх того, что обычно можете сделать, и в максимально возможном напряжении... Вы настолько устали, что просто умрете, если решите пробежать еще один марафон», — рассказал Евгений Григорович.

S.T.A.L.K.E.R. 2. В S.T.A.L.K.E.R. 2 появится русская озвучка от профессиональной студии

Впрочем, есть еще как минимум одна причина, по которой шутер вышел именно тогда, когда вышел. Евгений Григорович признался, что его не очень привлекала мысль доработать игру, но получить за нее меньше. Дело в том, что из-за переноса S.T.A.L.K.E.R. 2 могла попасть в сезон глобальных распродаж — Черную пятницу и Рождество.

А вот для фанатов шутера деньги не главное: игра хорошо продается несмотря ни на что.

Источник: Игромания
Читайте также
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
Россия закроет Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге
«Торпедо» пригласит пойманную на допинге суперзвезду. Трансферные слухи России
Сегодня
Вчера
Неделя