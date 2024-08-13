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Сегодня, 14:30

На Авито продают аккаунт Hamster Kombat за 4 миллиона рублей

Евгения Воскресенская
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Похоже, «Хомяк» обрел настоящую народную популярность — его аккаунты продают на Avito. Один из пользователей агрегатора опубликовал «весьма заманчивое предложение». В объявлении предлагается обменять аккаунт с доходом в 4 миллиона монет... на квартиру в столице.

Игра Hamster Kombat запустилась весной этого года и уже успела набрать миллионы пользователей. Сейчас цена на раскрученные аккаунты может составлять десятки тысяч рублей — ажиотаж поддерживается на фоне скорого листинга токенов. Хотя объявление на Avito пока больше похоже на какой-то прикол, стоит ожидать, что подобные предложения будут появляться все чаще.

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