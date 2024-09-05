Западные журналисты раскритиковали оптимизацию Space Marine 2

Издание PC Gamer проанализировало техническое состояние Warhammer 40 000: Space Marine 2. Журналистам не очень понравилось отсутствие рейтрейсинга, сочетающееся с немаленькими системными требованиями. В особенности это касается высоких разрешений вплоть до 4К.

Кроме того, им не хватило современных алгоритмов апскейлинга вроде FSR 3,1 и генерации кадров. Тем не менее, называть оптимизацию игры откровенно плохой они не стали — скорее, она просто оставляет желать лучшего.

Системные требования Warhammer 40 000 Space Marine

Минимальные

— ОС: Windows 10/11 64-bit

— Процессор: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8600K

— Оперативная память: 8 ГБ

— Видеокарта: AMD Radeon RX 580 / NVIDIA GeForce GTX 1060

— DirectX: версии 12

— Место на диске: 75 ГБ

— Дополнительно: нужен SSD



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— ОС: Windows 10/11 64-bit

— Процессор: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700

— Оперативная память: 16 ГБ

— Видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 3070

— DirectX: версии 12

— Место на диске: 75 ГБ

— Дополнительно: нужен SSD