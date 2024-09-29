На квартиру хватило, на сиквел — нет: автор VLADiK BRUTAL рассказал о продажах игры

Автор VLADiK BRUTAL, нашумевшего российского шутера в духе Half-Life и Doom, рассказал о продажах игры. Они оказались далеко не такими большими, как можно было подумать. По словам разработчика, делавшего игру в одиночку, после всех налогов и комиссий прибыли хватило на квартиру в Краснодаре — а вот на разработку продолжения или DLC уже ничего не осталось.

Теперь он рассматривает два варианта — либо 2-3 года делать дешевые игры по мемам, чтобы подкопить денег, либо попытаться сделать полноценную игру за несколько лет при поддержке сообщества. Первый вариант может ударить по репутации, а второй грозит проблемами со здоровьем из-за переутомления.