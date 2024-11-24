Нас обманывали: S.T.A.L.K.E.R. 2 сравнили со старым скриншотом 2021 года — графика стала только хуже

Внимательные игроки разыскали в S.T.A.L.K.E.R. 2 деревню Залесье с одного из предрелизных скриншотов.

Как и ожидалось, версия локации из игры выглядит значительно хуже, чем то, что показывали в 2021 году — заметно уменьшилось количество деталей, включая плотность листвы.

Большинство комментаторов считает, что дело в оптимизации, но некоторые из них полагают, что S.T.A.L.K.E.R. 2 никогда не обладал таким уровнем графики, как на первом скриншоте — и это пререндер, созданный исключительно для рекламной кампании.