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Нас обманывали: S.T.A.L.K.E.R. 2 сравнили со старым скриншотом 2021 года — графика стала только хуже

Богдан Виноградов
Корреспондент
S.T.A.L.K.E.R. 2.
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Внимательные игроки разыскали в S.T.A.L.K.E.R. 2 деревню Залесье с одного из предрелизных скриншотов.

Как и ожидалось, версия локации из игры выглядит значительно хуже, чем то, что показывали в 2021 году — заметно уменьшилось количество деталей, включая плотность листвы.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Англоязычных геймеров разочаровала симуляция жизни в S.T.A.L.K.E.R. 2

Большинство комментаторов считает, что дело в оптимизации, но некоторые из них полагают, что S.T.A.L.K.E.R. 2 никогда не обладал таким уровнем графики, как на первом скриншоте — и это пререндер, созданный исключительно для рекламной кампании.

Источник: VK

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