Нашумевшая инди-игра Manor Lords продалась миллионным тиражом всего за сутки

Средневековый градостроительный симулятор Manor Lords шел к релизу в раннем доступе долгие годы, но старания автора-одиночки окупились сторицей — всего за сутки продажи инди-игры превысили миллион копий. Причем речь идет только о покупках в Steam — игра доступна еще и обладателям подписки Game Pass.

Сейчас у нее 13 627 обзоров в том же Steam, 89% из которых положительные. Студию Slavic Magic можно только поздравить и пожелать дальнейших успехов — предположительно, Manor Lords будет оставаться в раннем доступе еще около года.