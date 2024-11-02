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Названы 10 самых богатых блогеров мира — в топ вошла 10-летняя россиянка

Евгения Воскресенская
Фото Like Nastya
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Портал Dexerto составил рейтинг блогеров с YouTube, которые зарабатывают больше всего — цифры получились ошеломляющие.

Топ-10 ютуберов по заработку в год:

  1. MrBeast — 85 миллионов долларов в год
  2. DharMann — 45 миллионов долларов в год
  3. Jake Paul — 45 миллионов долларов в год
  4. Markiplier — 38 миллионов долларов в год
  5. Rhett and Link — 36 миллионов долларов в год
  6. Unspeakable — 28,5 миллионов долларов в год
  7. Nastya (Анастасия Радзинская) — 28 миллионов долларов в год
  8. Ryan Kaji — 27 миллионов долларов в год
  9. Mark Rober — 25 миллионов долларов в год
  10. Dude Perfect — 25 миллионов долларов в год
    Блогер MrBeast. История MrBeast: чем уникален популярный YouTube-блогер

Интереснее всего седьмой пункт — это девочка из России. Насте всего 10 лет, но это не помешало ей оказаться в одном списке с Мистером Бистом.

Источник: dexerto.com

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