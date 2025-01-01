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Сегодня, 17:00

Названы победители The Steam Awards 2024

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Начался новый год — и вместе с этим были объявлены победители премии The Steam Awards 2024. Абсолютным победителем стала Black Myth: Wukong — «соулслайк» от авторов из Китая был признан лучшей игрой года, лучшей сложной игрой и игрой с лучшим сюжетом.

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Премию «Любимое дитя» за лучшую поддержку старой игры от разработчиков получила Elden Ring, «Самый инновационный геймплей» — Liar's Bar, а премию «Устройтесь поудобнее» — Farming Simulator 25. Часть лауреатов еще не названа — вероятно, продолжается подсчет голосов.

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