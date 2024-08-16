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Сегодня, 18:40

Названы системные требования Dragon Age: The Veilguard

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Bioware
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Разработчики Dragon Age: The Veilguard вывалили на игроков целый ворох информации. Во-первых, они показали новый трейлер, который выглядит значительно лучше, чем предыдущий.


В нем показывают одного из хорошо знакомых фанатам серии персонажей, так что опасайтесь спойлеров. Во-вторых, они назвали дату релиза игры — 31 октября этого года. И, в конце концов, опубликовали системные требования:

Минимальные:

Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X
ОЗУ: 16 ГБ
Видеокарта: GeForce GTX 970 / 1650 / AMD Radeon R9 290X
Жесткий диск: 100 ГБ
Windows: 64-битная версия Windows 10 или 11

Рекомендованные:

Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X
ОЗУ: 16 ГБ
Видеокарта: GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT
Жесткий диск: 100 ГБ, SSD
Windows: 64-битная версия Windows 10 или 11

Deagon Age 4. В Dragon Age: The Veilguard будет нагота, но не будет любви с медведем

Как видно, требования оказались вполне щадящими.

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