Названы системные требования Dragon Age: The Veilguard

Разработчики Dragon Age: The Veilguard вывалили на игроков целый ворох информации. Во-первых, они показали новый трейлер, который выглядит значительно лучше, чем предыдущий.



В нем показывают одного из хорошо знакомых фанатам серии персонажей, так что опасайтесь спойлеров. Во-вторых, они назвали дату релиза игры — 31 октября этого года. И, в конце концов, опубликовали системные требования:

Минимальные:

Рекомендованные:

Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT

Жесткий диск: 100 ГБ, SSD

Windows: 64-битная версия Windows 10 или 11

Как видно, требования оказались вполне щадящими.