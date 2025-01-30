Запустится не у всех? Появились системные требования Marvel's Spider-Man 2 на ПК

Sony опубликовала системные требования Marvel's Spider-Man 2 на ПК. Чтобы запустить игру на минимальных настройках графики (720p и 30 FPS), потребуются процессор Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 3100, а также видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 5500 XT и 16 Гб ОЗУ.

Системные требования Marvel's Spider-Man 2.

А вот чтобы насладиться игрой на максимальных настройках (4K, 60 FPS и рейтрейсинг), нужны процессор Intel Core i9-12900K или AMD Ryzen 7 7800X3D, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 и 32 Гб ОЗУ. До выхода игры осталось всего несколько часов — правда, в российском регионе проект недоступен.