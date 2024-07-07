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Сегодня, 19:45

Не только Banana — топ Steam заполнился кликерами

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Невероятное количество игр-кликеров в духе Banana заполонило топ новинок Steam. Ducks, Poop, Raspberry, Shrimp — названия можно перечислять долго.

Впрочем, делать этого не стоит — большинство этих игр максимально похожи друг на друга, позволяя игрокам заработать копеечку за запуск и активность.

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Отличается только предмет, на который игрок должен кликать хотя бы изредка. Самые недовольные ждут, что Valve предпримет шаги, чтобы справиться с нашествием кликеров. Но пока информации о чем-то подобном не было.

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