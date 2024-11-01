Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 11:30

Нейросеть сделает людей глупыми и неграмотными всего за поколение

Богдан Виноградов
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный программист и бизнесмен Пол Грэм предположил, что уже через поколение человечество разделится на две категории — тех, кто умеет писать хорошо, и тех, кто не умеет писать совсем. Разумеется, причиной этого станет искусственный интеллект, который будет выполнять все письменные задачи для большинства людей.

Маск. Илон Маск предостерегает человечество — без Neuralink с нами станет скучно

Увы, ничего хорошего в этом не будет — Грэм считает, что настоящее мышление возможно только в письменной культуре, и вне ее значительная часть человечества заметно поглупеет.

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
ИИХФ хочет наказывать хоккеистов за игру в КХЛ
Ови мчит к рекорду, все наши вратари проваливаются. Что происходит с россиянами на старте НХЛ
Медведев оценил свою статистику без повторных титулов в ATP
Трамп пообещал разъединить РФ и КНР в случае победы на выборах
Украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы на Ставрополье
Лавров оценил усилия Турции по урегулированию конфликта на Украине
Сегодня
Вчера
Неделя