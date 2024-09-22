В топ-10 самых высокооцененных игроков NHL 25 — два россиянина

EA Sports выкатила рейтинг лучших игроков хоккейного симулятора NHL 25, который выйдет 4 октября 2024 года на PlayStation 5 и Xbox Series.

В топ-10 самых высокооцененных игроков вошли два российских хоккеиста — Никита Кучеров и Артемий Панарин расположились в десятке с рейтингом 95.

Топ-10 сильнейших хоккеистов в симуляторе NHL 25:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — 97

2. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — 96

3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 95

4. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш») — 95

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») — 95

6. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») — 95

7. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») — 95

8. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 95

9. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») — 94

10. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс») — 94

Другие российские хоккеисты в первой сотне игроков NHL 25:

16. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 93

24. Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 92

25. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 92

40. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 90

41. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 90

53. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — 89

72. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») — 88

78. Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») — 88

87. Михаил Сергачев («Юта») — 88