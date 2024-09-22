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В топ-10 самых высокооцененных игроков NHL 25 — два россиянина

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
NHL 25.
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EA Sports выкатила рейтинг лучших игроков хоккейного симулятора NHL 25, который выйдет 4 октября 2024 года на PlayStation 5 и Xbox Series.

В топ-10 самых высокооцененных игроков вошли два российских хоккеиста — Никита Кучеров и Артемий Панарин расположились в десятке с рейтингом 95.

Топ-10 сильнейших хоккеистов в симуляторе NHL 25:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — 97
2. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — 96
3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 95
4. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш») — 95
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») — 95
6. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») — 95
7. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») — 95
8. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 95
9. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») — 94
10. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс») — 94

Другие российские хоккеисты в первой сотне игроков NHL 25:

16. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») 93
24. Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») 92
25. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») 92
40. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») 90
41. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») 90
53. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») 89
72. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») 88
78. Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») 88
87. Михаил Сергачев («Юта») 88

Источник: EA Sports

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