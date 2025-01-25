Nintendo Switch 2 «потянет» даже Doom: The Dark Ages

Nintendo Switch 2 продолжает поражать списком поддерживаемых игр. Известный инсайдер под ником eXtas1s рассказал о том, что новую портативную консоль посетит даже Doom: The Dark Ages.

По его словам, Microsoft пока не анонсировала версию игры для Switch 2 из-за договоренностей с Nintendo, но на самом деле ее активно разрабатывают. Впрочем, даже если эта версия действительно существует, то дата ее выхода неизвестна — вполне возможно, что она выйдет позже 15 мая, дня выхода Doom: The Dark Ages.