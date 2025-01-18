Токен Hamster Kombat обесценился — его удаляют с криптобирж

Листинг Hamster Kombat никак нельзя назвать удачным — поправить свое материальное положение с помощью «тапалки» многим так и не удалось. Даже увлеченные игроки получили крохи, которые вряд ли стоили затраченного времени.

И вот спустя несколько месяцев после начала листинга криптовалютная биржа Bybit решила прекратить торговлю спотовой парой HMSTR/EUR. Причина — низкая ликвидность токена Hamster Kombat. С момента листинга монета лишилась более 60% своей стоимости и больше не привлекает покупателей.