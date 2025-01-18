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Сегодня, 16:50

Токен Hamster Kombat обесценился — его удаляют с криптобирж

Евгения Воскресенская
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Листинг Hamster Kombat никак нельзя назвать удачным — поправить свое материальное положение с помощью «тапалки» многим так и не удалось. Даже увлеченные игроки получили крохи, которые вряд ли стоили затраченного времени.

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И вот спустя несколько месяцев после начала листинга криптовалютная биржа Bybit решила прекратить торговлю спотовой парой HMSTR/EUR. Причина — низкая ликвидность токена Hamster Kombat. С момента листинга монета лишилась более 60% своей стоимости и больше не привлекает покупателей.

Источник: Hi-tech.mail.ru
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