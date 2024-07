Nobody Wants to Die в стиле Cyberpunk 2077 высоко оценили в Steam

Nobody Wants to Die, нуарно-киберпанковый детектив от польской студии Critical Hit Games, очень понравился игрокам. На момент написания новости у игры 252 обзора в Steam, 82% из которых — положительные. Нуар и схожесть с Bioshock — геймплей Nobody Wants to Die впечатлил игроков Разумеется, это не самое большое количество рецензий, но со временем их станет больше. Похоже, аудиторию не отпугнула даже короткая продолжительность игры — сообщается, что на ее прохождение уходит 5-6 часов. К сожалению, игра недоступна в российском Steam из-за санкций, так что придется воспользоваться зарубежным аккаунтом или купить ее на маркетплейсах.