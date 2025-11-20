Clair Obscur: Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance II поборются за звание «Игры года» на TGA 2025

На церемонии The Game Awards 2025 за звание «Игра года» поборются шесть претендентов. Среди номинантов как инди-проекты, так и крупнобюджетные игры от известных студий.
Номинанты:
-
Clair Obscur: Expedition 33 — французский RPG с пошаговыми боями, собравший рекордные 12 номинаций
-
Death Stranding 2: On the Beach — продолжение культового проекта Хидео Кодзимы
-
Donkey Kong Bananza — новая игра от Nintendo с легендарной обезьяной
-
Hades II — продолжение популярного roguelike от Supergiant Games
-
Hollow Knight: Silksong — долгожданный сиквел культовой метроидвании
-
Kingdom Come: Deliverance II — средневековая RPG от студии Warhorse
Победитель будет объявлен 12 декабря в 03.30 мск.