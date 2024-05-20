Ностальгия через край — российский художник воссоздал утро геймера из нулевых

Российский 3D-художник под ником Dm1tr1ev изобразил буквально дышащую ностальгией сцену — субботнее утро обычного постсоветского школьника нулевых годов, который решил запустить GTA: Вайс-Сити.

Надо сказать, что ролик получился несколько анахронистичным — явно вышедшие из употребления дискеты соседствуют на столе с хорошим сотовым телефоном, а год на одном из дисков «2008» говорит о том, что обитатель комнаты мог бы поиграть и во что-то поновее. Однако неточности не делают сцену менее красивой.