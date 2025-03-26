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26 марта, 14:00

CD Projekt RED подтвердила выход «Ведьмака 4» не раньше 2027 года

Александр Курлянский
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Финансовый директор CD Projekt RED Петр Нелюбович заявил, что новая часть серии выйдет не ранее 2027 года. Точная дата релиза станет известна позже.

«Пока мы не собираемся называть точную дату запуска для нового «Ведьмака». Игра не выйдет в течение первого целевого периода программы стимулирования, который завершится 31 декабря 2026-го», — пояснил Нелюбович во время презентации финансового отчета 25 марта.

Над игрой работают 411 сотрудников студии из 707. Разработка «Ведьмака 4» началась в конце 2024 года. Проект находится на ранней стадии.

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