Новая технология Sony позволит понюхать героинь любимых игр

Сразу в нескольких городах Японии магазины Sony открыли интерактивные зоны для посетителей. Любителям игр предложили испытать необычное «приключение» — понюхать главную героиню вышедшей в 2024 году ролевой игры Infinity Nikki.

Выглядит это так: посетители заходят в специальную комнату, на потолке которой установлена распыляющая запахи система Grid Scent. На одной из стен помещается большой экран — зрители смотрят короткий ролик и вдыхают связанные с главной героиней и ее окружением ароматы.

Например, по признанию посетителей, Nikki пахла розами и лавандой, а сцена с рыбалкой — свежестью и морем.