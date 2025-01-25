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Сегодня, 13:30

Новое Metro будет выглядеть красивее S.T.A.L.K.E.R. 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появилась новая порция слухов о сиквеле Metro Exodus, который, якобы, находится в разработке. Если верить инсайдерам, то сценарий напишет автор оригинальных книг, Дмитрий Глуховский*. Действие игры будет проходить осенью и начнется на поверхности. Как минимум одна локация будет большой — это город, сравнимый по размерами с «Каспием» из Exodus.

Metro Exodus. Главный конкурент S.T.A.L.K.E.R. 2 уже в разработке

Кроме того, в игре будут длинные и интересные побочные квесты и внушительный набор доступного игроку оружия — больше, чем в предыдущей части. Разработка ведется на все том же 4A Engine — инсайдер полагает, что новое Metro выглядит красивее S.T.A.L.K.E.R. 2.

*Признан иностранным агентом

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