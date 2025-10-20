Появилась первая информация по следующему обновлению в Path of Exile

Разработчики из Grinding Gear Games представили ключевые геймплейные улучшения, которые войдут в следующее дополнение «Хранители Пламени» для Path of Exile. Анонс был приурочен к предстоящей полноценной презентации, которая состоится 23 октября.

Согласно нововведениям, механика кражи была значительно упрощена: теперь наемники не требуют прокачки и сразу начинают кражу с максимальным уровнем, что позволяет игрокам без лишних хлопот охотиться за ценными наградами. Также была добавлена возможность за золото сбрасывать очки в древе пассивных умений Атласа, обратившись к Кираку, и в основном древе — через Фауста. Это позволяет сбросить как отдельные умения, так и все древо целиком.

Еще одним удобным изменением стала функция быстрого открытия колод карт: чтобы распаковать их все сразу в инвентаре, достаточно зажать Ctrl и кликнуть правой кнопкой мыши, а для открытия на земле — использовать клавишу Shift.