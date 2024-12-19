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Сегодня, 20:00

Новогодняя вечеринка в Mobile Legends: Bang Bang пройдет и в игре, и в реальности

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Mobile Legends: Bang Bang, одна из самых популярных мобильных игр в духе Dota 2, начинает встречать Новый год. С 19 по 28 декабря начнется игровое событие с ежедневными заданиями, выполняя которые можно будет получить праздничную рамку региона. А до 1 января игроки могут охотиться на сокровища на специальном сайте — есть шанс выиграть не только бонусы для аккаунта, но и вполне реальный смартфон Realme.

Но одним только виртуальным пространством дело не ограничивается. 25 декабря в Москве начнется праздник для игроков в Mobile Legends. Он пройдет в парке «Сказка», а точнее — в пространстве EcoLoft 2.0, с 16:30 до 21:30. Гостей будут ждать квесты, викторины, конкурсы с призами от Realme и МТС, и даже небольшой турнир по MLBB и безалкогольный бар.

Через несколько дней, 28 декабря, начнется Новогодняя ярмарка MLBB. Ее проведут в ТРЦ «Европейский», на первом этаже, у четвертого входа. С 12 до 15 все посетители смогут приобрести сувениры, сделать фото с косплеерами и принять участи в беспроигрышной лотерее.

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