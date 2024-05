Новый Gears of War, DLC для Starfield, и не только — что покажут на презентации Xbox в июне

9 июня пройдет презентация Xbox Showcase, на которой Microsoft представит множество ожидаемых новинок. По информации издания The Verge, гвоздем программы станет новая часть Call of Duty, действие которой, судя по слухам, развернется во время американо-иракской войны в Персидском заливе 1991 года.

Кроме того, можно ожидать анонса новой части Gears of War и объявления даты выхода сразу нескольких проектов: Avowed, MFS 2024, Indiana Jones and The Great Circle и Starfield: Shattered Steel. Остается место и для сюрпризов — сообщается, что игр покажут больше, чем на прошлогодней презентации.