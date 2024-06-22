Новый шифр на миллион в Hamster Kombat — он действует с 22 по 23 июня

В Hamster Kombat обновили секретный шифр на миллион золотых монеток.

Секретный шифр в Hamster Kombat на 22-23 июня:

P: . — — .

O: — — —

O: — — —

L: . — . .

Секретные шифры, как и комбо-карточки, обновляются в Hamster Kombat каждый день. Если каждый день пользоваться ими и выполнять ежедневные задачи, то уже за короткие сроки можно собрать нехилое количество золотых монет.

Где вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Чтобы перейти в режим азбуки Морзе в Hamster Kombat, необходимо нажать на «Ежедневный шифр» на главной странице приложения. После этого изображение с хомяком должно окраситься в красный цвет. Если так и произошло, то вам нужно тапать на покрасневшее изображение хомяка, согласно предложенной комбинации. Не забывайте делать небольшую паузу перед вводом каждой буквы.