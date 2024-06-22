Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:00

Новый шифр на миллион в Hamster Kombat — он действует с 22 по 23 июня

Владислав Шалганов
Корреспондент
Hamster Kombat.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

В Hamster Kombat обновили секретный шифр на миллион золотых монеток.

Секретный шифр в Hamster Kombat на 22-23 июня:

P: . —  .
O: —
O: — — —
L: . — . .

Секретные шифры, как и комбо-карточки, обновляются в Hamster Kombat каждый день. Если каждый день пользоваться ими и выполнять ежедневные задачи, то уже за короткие сроки можно собрать нехилое количество золотых монет.

Где вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Чтобы перейти в режим азбуки Морзе в Hamster Kombat, необходимо нажать на «Ежедневный шифр» на главной странице приложения. После этого изображение с хомяком должно окраситься в красный цвет. Если так и произошло, то вам нужно тапать на покрасневшее изображение хомяка, согласно предложенной комбинации. Не забывайте делать небольшую паузу перед вводом каждой буквы.

Hamster Kombat. Объявлены комбо карты в Hamster Kombat на 22 и 23 июня

0
Читайте также
Умер первый боец в истории UFC — 180-килограммовый сумоист Тейла Тули
Александр Волков заявил, что Павлович допускает ошибки даже в победных боях
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Рекорд Овечкина побит, а «Флорида» Бобровского – в шаге от грандиозного слива в истории. Что произошло в шестом матче финала Кубка Стэнли
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Замена EMPRESS нашлась? Хакер рассказал о взломе новой версии Denuvo