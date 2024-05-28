Новый «Принц Персии» вышел в ранний релиз — новый контент будет появляться каждую неделю

The Rogue Prince of Percia, новая игра по знаменитой франшизе от авторов Dead Cells, появилась в раннем доступе Steam.

Фото Evil Empire

Платформер-«рогалик» будет обновляться каждую неделю — по крайней мере так обещают разработчики.

Пока что их детище не привлекло особенного внимания, несмотря на перенос релиза, вызванный нежеланием конкурировать с Hades 2. Игра не набрала и 300 обзоров, а пиковый онлайн составляет всего 849 игроков.

Стоит заметить, что в России The Rogue Prince of Percia недоступна.