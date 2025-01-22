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Сегодня, 18:30

Новый симулятор ларька от российского разработчика вернет вас в начало 2000-х

Евгения Воскресенская
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Анонсирован продолжающий тему ларьков инди-проект от российского разработчика. У игры незамысловатое название: «Ларек на улице Ленина».

Пока вы будете вживаться в роль продавца, симулятор сыграет на вашей ностальгии по 2000-ым. Здесь вас ждут простые и понятные реалии из детства миллениалов: Cheetos и жвачки по рублю, пиратские DVD-диски с фильмами и MP3-кассеты. Без «боев» с фишками и старых «пентиумов» тоже не обойдется.

Цель главного героя — заработать на поездку в Турцию. Для этого все средства хороши: можно сбывать запрещенные товары и обсчитывать покупателей.

Размена не&nbsp;будет. Новая инди-игра от российских разработчиков покажет жизнь продавца, который работает в ларьке

Выход игры намечен на 2025 год, а разработкой занимается студия perelesoq, известная по игре Torn Away.

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