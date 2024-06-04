NVIDIA бесплатно раздает Games Pass на 3 месяца всем владельцам «зеленых» видеокарт

Сегодня, 18:55
NVIDIA дарит три месяца подписки Game Pass всем обладателям видеокарт GeForce, начиная с 1000-й серии. Формально в России акция недоступна, но обойти ограничения просто — достаточно поменять регион в настройках Windows.
Порядок действий выглядит так:
1. Создать учетную запись NVIDIA.
2. Зарегистрироваться в бонусной программе GeForce Rewards.
3. Установить и открыть GeForce Experience.
4. Войти в учетную запись NVDIA и перейти в раздел Redeem.
5. Выбрать подписку Game Pass и следовать появившимся инструкциям.
Закончится акция уже завтра, так что желающим стоит поторопиться.