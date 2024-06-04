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Сегодня, 18:55

NVIDIA бесплатно раздает Games Pass на 3 месяца всем владельцам «зеленых» видеокарт

Богдан Виноградов
Корреспондент
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NVIDIA дарит три месяца подписки Game Pass всем обладателям видеокарт GeForce, начиная с 1000-й серии. Формально в России акция недоступна, но обойти ограничения просто — достаточно поменять регион в настройках Windows.

Порядок действий выглядит так:

1. Создать учетную запись NVIDIA.

2. Зарегистрироваться в бонусной программе GeForce Rewards.

3. Установить и открыть GeForce Experience.

4. Войти в учетную запись NVDIA и перейти в раздел Redeem.

5. Выбрать подписку Game Pass и следовать появившимся инструкциям.

Закончится акция уже завтра, так что желающим стоит поторопиться.

Источник: www.nvidia.com
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