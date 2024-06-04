NVIDIA бесплатно раздает Games Pass на 3 месяца всем владельцам «зеленых» видеокарт

NVIDIA дарит три месяца подписки Game Pass всем обладателям видеокарт GeForce, начиная с 1000-й серии. Формально в России акция недоступна, но обойти ограничения просто — достаточно поменять регион в настройках Windows.

Порядок действий выглядит так:

Закончится акция уже завтра, так что желающим стоит поторопиться.