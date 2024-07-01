Обладатель Neuralink Илона Маска рассказал, как играет на ПК силой мысли

Первый обладатель Neuralink Нолан Абро поделился опытом использования импланта. Спойлер — он в полном восторге от нейрочипа.

Нолан на первых стадиях тестирования Neuralink. Фото Соцсети

Есть много игр, в которые еще нельзя играть с помощью Neuralink, но это вопрос времени. Думаю, через пару лет можно будет играть во все... Дело в том, что у меня в голове встроенный аимбот... Чип очень точно и быстро работает. Иногда настолько быстро, что прицел двигается раньше, чем я успеваю об этом подумать, — рассказал парень.

Впрочем, Нолан не очень-то увлекается шутерами. Его любимая игра — Civilization 6, в которую он долго мечтал поиграть, но не мог из-за своей инвалидности. Теперь, по словам парня, из «Цивы» он не вылезает.