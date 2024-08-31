Один из авторов Baldur's Gate 3 раскритиковал Ubisoft за цены

Майкл Даус, издательский директор студии Larian, известной по Baldur's Gate 3, раскритиковал в соцсетях ценовую политику издательства Ubisoft. По его словам, французская компания намеренно завышает цены на базовые версии новых игр вроде Star Wars Outlaws, стимулируя аудиторию на покупку своей подписки.

Даус полагает, что это не самая честная стратегия — цена игры должна соотноситься с ее качеством. Также он считает, что выход GTA 6 запустит новый виток повышения цен на базовые издания видеоигр.