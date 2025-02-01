«Отцу» The Elder Scrolls не нравятся новые ролевые игры — он делает свою

Тед Петерсон, один из авторов серии The Elder Scrolls, работавший над ней с первой части (еще до Тодда Говарда) раскритиковал современные роливые игры. По словам геймдизайнера, они кажутся ему слишком линейными, сконцентрированными на собственном сюжете и недостаточно масштабными.

Все эти недостатки должны быть исправлены в The Wayward Realms — ролевой игре в духе The Elder Scrolls 2: Daggerfall, над которой Петерсон работает прямо сейчас.

Впрочем, до релиза проекта, средства на создание которого собирали на сервисе Kickstarter, еще далеко — пока разработчики занимаются созданием первой играбельной версии для привлечения инвесторов.