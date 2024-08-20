Отличная графика и нет «повестки» — как игроки восприняли Black Myth: Wukong

Вышедший сегодня Black Myth: Wukong привел игроков в восторг. На текущий момент у игры почти 77 тысяч обзоров в Steam и 96 процентов из них оказались положительными. Но что именно привлекает пользователей в экшене про царя обезьян? Давайте взглянем на отзывы.

Игроки то и дело сравнивают Black Myth с другими популярными играми, например God of War (2018) или серией Star Wars: Jedi. Похвалы то и дело удостаивается и графика — ее называют просто потрясающей.

И, разумеется, не обошлось без радости за отсутствие политической «повестки» — разработчики из Game Science отказались сотрудничать с печально известными консультантами по толерантности из Sweet Baby Inc.

Из недостатков чаще всего упоминают плохую оптимизацию, чрезмерную коридорность и проблемы с хитбоксами.